Президент Молдовы Додон объявил, что не покинет пост

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не собирается покидать пост главы государства, несмотря на оказываемое на него давление.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не сдастся и не напишет заявление об отставке, которую требует Демократическая партия страны, сообщает Sputnik Молдова.

Додон рассказал о трех вариантах его отстранения от должности, среди которых снятие иммунитета и арест, шантаж семьи и физическое устранение.

"Или же они рассчитывают, что я заберу семью и уеду из страны. Но я не сдамся, не напишу заявление об отставке, я не покину пост президента, вне зависимости от всей этой грязи, шантажа и давления на протяжении последних дней. Я буду твердо стоять на своих позициях... Третий вариант – физическая ликвидация. Беру в расчет и этот сценарий. Я знаю, с кем имею дело", - отметил президент.

Российский МИД прокомментировал политический кризис в Молдове, заявив, что в Москве рассчитывают на скорейшую стабилизацию ситуации. Единственный путь разрешения кризиса - диалог всех политических сил, говорится в заявлении МИД России.

Парламент Молдавии принял декларацию "О захваченном государстве">>

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье 9 июня Филип, которого Конституционный суд назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение Конституционного суда по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.