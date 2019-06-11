Хаджимба: отношения Абхазии и России вступили в качественно новую полосу развития

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Россия была и остается одним из главных игроков мировой геополитики, несмотря на попытки определенных международных сил воспрепятствовать ее участию в глобальных процессах, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на приеме по случаю Дня России в Посольстве России в Абхазии во вторник 11 июня.

"В новейшей истории дружественной нам России дата 12 июня 1990 года приобрела особую актуальность и политическую значимость. В этот день была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Это знаменательное событие явилось еще одним уверенным шагом на пути становления и утверждения российской государственности, консолидации всех народов, связывающих свой исторический путь с судьбой России, ее выдающимися достижениями", - сказал Хаджимба в своей поздравительной речи.

На многовековом пути своего возрождения Россия сталкивалась с немалыми трудностями и драматическими потрясениями, но с честью и достоинством отстаивала и продолжает отстаивать свои национальные интересы, укрепляя военную мощь и обороноспособность, реализуя крупномасштабные проекты, способные обеспечить решение военно-стратегических и наиболее приоритетных социально-экономических задач, добавил президент Абхазии.

Он отметил, что после признания независимости Абхазии Россией отношения между двумя государствами вступили в качественно новую полосу развития.

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Абхазский лидер напомнил, что поэтапно осуществляются положения российско-абхазского Договора "О союзничестве и стратегическом партнерстве", определившего новые параметры взаимодействия двух стран, также успешно реализуется программа социально-экономической поддержки Абхазии.