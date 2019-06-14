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Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке

Путин: Вашингтон подрывает режим нераспространения ядерного оружия

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Саммит ШОС проходит в столице Киргизии в пятницу 14 июня.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Российский президент Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке в пятницу 14 июня отметил опасность выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), что ведет к дестабилизации обстановки в регионе подрыву режима нераспространения ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

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Россия как председатель в ШОС намерена добиваться от участников СВПД выполнения взятых ими на себя обязательств, подчеркнул российский лидер.

"Считаем такой путь единственно логичным и правильным", — добавил Путин.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома и приняли СВПД, выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В мае прошлого года Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения и восстанавливает все санкции против Тегерана. В том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Спустя ровно год Иран также объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов решить возникшие проблемы.

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Теги:
Киргизия, Бишкек, ШОС, Россия, США, Вашингтон, Владимир Путин, Иран


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