Тегеран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении

Тегеран выступает за улучшение отношений со странами Персидского залива и приветствует любые предложения по снижению напряженности, заявил глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении в связи с обстановкой в регионе, сообщает телеканал Al Arabiya.

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Зариф выступил с этой инициативой в Багдаде, на встрече с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет наилучших отношений со странами Персидского залива и приветствует любые предложения по снижению напряженности.

Ранее сообщалось, что обстановка в районе Персидского залива значительно обострилась после решения США усилить там свое военное присутствие для "противодействия иранской угрозе". Вашингтон ввел санкции против ключевых областей экономики исламской республики, его цель — "изменение поведения" Тегерана. Иран, в свою очередь, признал террористической организацией Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), а сами Соединенные Штаты "государством — спонсором терроризма".