"От мира к процветанию": США обнародовали план развития Палестины

Ранее США заявили о разработке плана ближневосточного урегулирования под названием "сделка века" с начала президентского срока Дональда Трампа, однако он до сих пор не обнародован.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. США опубликовали план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предусматривает инвестирование в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет, передает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.

"План состоит из трех инициатив, которые поддержат определенные столпы палестинского общества: экономику, народ и власти. С потенциалом привлечения более 50 миллиардов долларов за 10 лет "От мира к процветанию" представляет собой самое амбициозное и всеобъемлющее на сегодня международное усилие ради палестинского народа", - говорится в документе.

По идее авторов документа, план фундаментальным образом трансформирует Западное побережье реки Иордан и сектор Газа. Заявлен план по созданию более миллиона рабочих мест и сокращению на 50% уровеня бедности за десять лет.

"Чтобы собрать эти инвестиции, программа будет поддерживать шаги по развитию сотрудничества Палестины с Египтом, Израилем и Иорданией с целью снижения нормативных барьеров для перемещения палестинских товаров и людей", - отмечается в документе.

Документ "От мира к процветанию" также говорит о поддержке строительства необходимой "для процветания палестинского народа и его предприятий" инфраструктуры.

"Программа будет способствовать привлечению миллиардов долларов инвестиций в такие секторы, как электричество, вода и телекоммуникации, увеличивая производственные мощности и одновременно создавая эффективные сети доставки и распространения", - подчеркивается в плане.

Более того, эта часть говорит о развитии частного предпринимательства, туризма, сельского хозяйства, а также торговли с соседними странами.

"Эта программа придаст стимул экономикам Египта, Израиля, Иордании и Ливана и уменьшит торговые барьеры в регионе", - сказано в плане.

В результате реализации плана, планируется увеличить процент экспорта в ВВП Палестины с 17% до 40%, увеличить иностранные инвестиции с 1,4% до 8% ВВП, обеспечить доступную и непрерывную подачу электроэнергии на Западном берегу и в секторе Газа, удвоить количество питьевой воды на одного человека.

Вторая часть документа посвящена развитию системы образования, здравоохранения и повышению качества жизни. В частности, она предполагает создание как минимум одного университета, который вошел бы в первые 150 университетов мира, снижение смертности новорожденных с 18 до 9 на 1000 человек, рост средней продолжительности жизни с 74 до 80 лет.

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Третья часть программы предусматривает совершенствование системы управления и деловой среды. В числе ее целей – увеличение прозрачности властей, борьба с коррупцией, внедрение системы электронного правительства и выход на уровень не менее 75-го места в рейтинге предпринимательской среды Всемирного банка.

Палестино-израильский конфликт

Палестино-израильский конфликт – самый длительный из всех неурегулированных конфликтов в мире. Его начало относится к 40 м годам XX века и связано с проблемой создания в Палестине еврейского и арабского государств.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств — еврейского и арабского — на Западном берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима.

За раздел Палестины проголосовали 33 государства (в том числе Франция, США и Советский Союз), против — 13, воздержались — 10 (в их числе была Великобритания). Данное решение изначально было отвергнуто как соседними арабскими государствами, так и арабским населением самой Палестины. Арабы единогласно не хотели признавать идею возвращения евреев в Палестину, считая эту территорию своей. С этого момента и начались открытые столкновения между еврейскими и арабскими вооруженными формированиями.