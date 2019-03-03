Лавров: Москва готова провести саммит лидеров Палестины и Израиля

Лавров подчеркнул, что решение палестинской проблемы остается "неотъемлемым элементом" стабилизации на Ближнем Востоке и Севере Африки, без мирного разрешения кризиса "говорить об "успокоении" в регионе вряд возможно".

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью кувейтскому информационному агентству Куна, что Москва по-прежнему готова принять саммит лидеров Палестины и Израиля, передает РИА Новости со ссылкой на кувейтское информационное агентство Куна.

"В этой связи вызывает сожаление, что ситуация в палестино-израильском урегулировании остается непростой. Переговоры между сторонами не ведутся. Отсутствуют и консолидированные международные усилия на этом направлении. На таком фоне обстановка "на земле" стремительно деградирует", - сказал министр.

Лавров проинформировал о том, что Россия проводит последовательную работу над созданием условии для возобновления прямых переговоров между палестинцами и израильтянами, в том числе в рамках Совета безопасности ООН и ближневосточного "квартета" международных посредников.

"Плотно работаем и с самими конфликтующими сторонами. Напомню, что еще осенью 2016 года Президент России Владимир Путин предложил провести палестино-израильский саммит в Москве без предварительных условий. И Махмуд Аббас, и Беньямин Нетаньяху дали свое принципиальное согласие. Однако встреча до сих пор не состоялась. Мы по-прежнему готовы принять лидеров Палестины и Израиля", - отметил министр.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства России охарактеризовал односторонние действия США в палестино-израильском урегулировании, как оказывающие "существенное" негативное влияние.

"Существенное негативное влияние на ситуацию в ближневосточном урегулировании оказывают односторонние шаги США. Изначально президент Дональд Трамп обещал приложить максимум усилий для урегулирования палестино-израильского конфликта. Такие благие намерения мы приветствовали. Настраивали партнеров на конструктивное взаимодействие, прежде всего в формате "квартета". Добились проведения нескольких встреч на уровне спецпредставителей. Однако затем в Вашингтоне взяли откровенный курс на реализацию односторонних схем при своем единоличном посредничестве ", - сказал он.

Лавров также отметил, что для разрядки "напряженности в регионе и реанимации содержательного палестино-израильского процесса урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе востребованы коллективные усилия всего международного сообщества по запуску прямых переговоров между сторонами конфликта".

© AFP 2019 / Mahmud Hams МИД России надеется, что Палестина и Израиль сядут за стол переговоров

"Сделка века" США по палестино-израильскому конфликту, смысл которой в "сомнительных разменах", кажется неприемлемой для Палестины, считает Сергей Лавров.

"Последние два года мы слышим, что в скором времени будет озвучена новая ближневосточная инициатива – так называемая "сделка века", которая якобы должна привести к заключению мира между арабами и Израилем. Ее обнародование в очередной раз было отложено до формирования нового израильского правительства. Однако, если верить циркулирующей информации, речь может идти о сомнительных разменах, идущих вразрез с международно признанной базой ближневосточного урегулирования. Приемлемость такой "сделки" для палестинцев представляется весьма сомнительной", - резюмировал Лавров.

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США разрабатывают дорожную карту ближневосточного урегулирования под названием "сделка века" с начала президентского срока Дональда Трампа, однако до сих пор известно совсем немного о его деталях.

Палестино-израильский конфликт

Палестино-израильский конфликт – самый длительный из всех неурегулированных конфликтов в мире. Его начало относится к 40 м годам XX века и связано с проблемой создания в Палестине еврейского и арабского государств.

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© AFP 2019 / MAHMUD HAMS Зачем Америка подставила Израиль

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств — еврейского и арабского — на Западном берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима.

За раздел Палестины проголосовали 33 государства (в том числе Франция, США и Советский Союз), против — 13, воздержались — 10 (в их числе была Великобритания). Данное решение изначально было отвергнуто как соседними арабскими государствами, так и арабским населением самой Палестины. Арабы единогласно не хотели признавать идею возвращения евреев в Палестину, считая эту территорию своей. С этого момента и начались открытые столкновения между еврейскими и арабскими вооруженными формированиями.