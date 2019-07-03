Карасин о заявлениях президента Грузии по России: не прошли незамеченными

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе Грузии, произвели эффект разорвавшейся бомбы, заявил в среду 3 июля замглавы российского МИДа Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.

Глава государства не должен позволять себе такие высказывания, добавил дипломат.

"Заявление Саломе Зурабишвили, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы, выкрики демонстрантов - все это показывали по телевидению, это не прошло незамеченным... Я один из тех людей, на которых подействовал этот взрыв. В двусторонних отношениях между соседними государствами глава государства не должен позволять себе такие высказывания. Надо бережно относиться к этому и выбирать выражения", - приводит слова Карасина РИА Новости.

Акции протеста в Тбилиси начались 20 июня, после того, как оппозиция увидела депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, участника сессии Межпарламентской ассамблеи православия в кресле председателя парламента Грузии. В результате мероприятие было сорвано и начались акции протеста. Оппозиционеры заявили, что власти Грузии продали родину, так как впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Южной Осетии и участвовал в абхазской войне против грузин.

Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал слова Зурабишвили непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.