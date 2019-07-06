ОБСЕ возложила на Москву ответсвенность за приостановку ДРСМД

СУХУМ - 6 июл, Sputnik. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявил, что на России лежит ответственность за приостановку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости.

Соответствующая поправка была включена в резолюцию, которой призывает США и Россию урегулировать связанные с ДРСМД разногласия и воздержаться от разработки ракетных комплексов.

Поправка была внесена членами делегации США, а также несколькими парламентариями из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии. Проект резолюции подготовлен представителем Ирландии в ПА ОБСЕ Аланом Фарреллом. Он призывает Вашингтон и Москву подтвердить свое обязательство по контролю над ядерными вооружениями, нераспространению и разоружению, в том числе через осуществление шагов, направленных на урегулирование связанных с ДРСМД разногласий путем официальных переговоров, и воздерживаться от разработки и развертывания любых ракетных комплексов, запрещенных ДРСМД или другими международными соглашениями.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.

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Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.

18 июня Госдума России приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.