"Надо поговорить": Зеленский предложил Путину переговоры в Минске

Первого июля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах встречи Путина с Зеленским, заявил, что в международных отношениях нет ничего невозможного, но добавил, что у Кремля остается много вопросов к украинской стороне относительно решения существующих проблем.

СУХУМ - 8 июл, Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести в Минске переговоры в формате Украина-Россия-США-Великобритании-Германия-Франция, такое заявление после анонса телемоста между украинским и российским телеканалами, Зеленский сделал в своем Facebook.

"А теперь хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину: Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе? Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место - думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов, мы предлагаем поговорить", - сказал Зеленский.

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского обсудить конфликт на Донбассе в Минске с участием лидеров РФ, Франции, Украины, ФРГ, Британии и США будет рассмотрена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участником нормандского формата и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки. Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции", - сказал Песков.

В преддверии визита на Апеннины Владимир Путин дал большое интервью итальянской газете Corriere della Sera, в котором заявил о готовности к конструктивному диалогу с Киевом, если новый президент Украины Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания.