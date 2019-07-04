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Киев, архивное фото

Путин об Украине: готовы к сотрудничеству на основе доверия

© AFP 2019 / SERGEI GAPON
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В преддверии визита на Апеннины Владимир Путин дал большое интервью итальянской газете Corriere della Sera.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к конструктивному диалогу с Киевом, если новый президент Украины Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, передает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera.

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В ходе предвыборной гонки Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами", отметил Путин.

Глава российского государства обратил внимание на то, что в наследство Зеленскому достались "принудительная украинизация, запрет на использование русского языка (который является родным для миллионов граждан Украины), включая его преподавание в украинских школах и университетах, разгул неофашизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир".

"Поэтому повторяю, граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки. И естественно, киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы", - заявил Путин.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не исключает в будущем встречу Зеленского и Путина, в том числе на саммите "Большой двадцатки" в Осаке. Однако позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в планах Путина нет встречи с Зеленским в Осаке. Как заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, Зеленский не планировал ехать на саммит G20.

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Первого июля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах встречи Путина с Зеленским, заявил, что в международных отношениях нет ничего невозможного, но добавил, что у Кремля пока есть много знаков вопроса для понимания подходов украинской стороны к решению существующих проблем.

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Теги:
Украина, Владимир Путин


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