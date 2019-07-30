МИД Абхазии об учениях в Грузии: угрожают безопасности всех соседних стран

Международные учения Agile Spirit 2019 ("Проворный дух – 2019") проходят на территории Грузии с 27 июля по 9 августа.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии выразило серьезную озабоченность в связи с проведением в Грузии многонациональных военных учений Agile Spirit 2019, говорится в сообщении на сайте абхазского МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что Абхазия намерена поставить вопрос о намеренной эскалации напряженности в повестку ближайшего раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

"Данные учения негативно влияют на безопасность всех без исключения соседних стран и носят дестабилизирующий характер. В очередной раз Грузия и ее западные покровители демонстрируют открытую приверженность милитаризации, что не вписывается в предпринимаемые усилия по выработке мер доверия в регионе", - отмечается в заявлении министерства внутренних дел.

В МИДе заявили, что "подобная деструктивная политика напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия, а также нарушает основы безопасности и стабильности на Южном Кавказе".

Во внешнеполитическом ведомстве также призвали партнеров Грузии "признать ошибочность и возможные взрывоопасные последствия проведения таких учений, а также научиться отдавать себе отчет в том, что подобные действия подогревают реваншистские настроения грузинских "ястребов" и способны поставить под угрозу срыва попытки налаживания цивилизованного межгосударственного диалога".

Международные учения Agile Spirit 2019 проходят на территории Грузии 27 июля – 9 августа. В них участвуют более 3000 военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО – Грузии, США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Норвегии, Бельгии, Турции, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Литвы. Декларируемая цель маневров – повышение взаимосовместимости между странами-участниками и усиление оперативных возможностей при планировании и выполнении операций.

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