МИД Абхазии об учениях в Грузии: угрожают безопасности всех соседних стран

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии выразило серьезную озабоченность в связи с проведением в Грузии многонациональных военных учений Agile Spirit 2019, говорится в сообщении на сайте абхазского МИДа.
В ведомстве подчеркнули, что Абхазия намерена поставить вопрос о намеренной эскалации напряженности в повестку ближайшего раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
"Данные учения негативно влияют на безопасность всех без исключения соседних стран и носят дестабилизирующий характер. В очередной раз Грузия и ее западные покровители демонстрируют открытую приверженность милитаризации, что не вписывается в предпринимаемые усилия по выработке мер доверия в регионе", - отмечается в заявлении министерства внутренних дел.
В МИДе заявили, что "подобная деструктивная политика напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия, а также нарушает основы безопасности и стабильности на Южном Кавказе".
Во внешнеполитическом ведомстве также призвали партнеров Грузии "признать ошибочность и возможные взрывоопасные последствия проведения таких учений, а также научиться отдавать себе отчет в том, что подобные действия подогревают реваншистские настроения грузинских "ястребов" и способны поставить под угрозу срыва попытки налаживания цивилизованного межгосударственного диалога".
Международные учения Agile Spirit 2019 проходят на территории Грузии 27 июля – 9 августа. В них участвуют более 3000 военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО – Грузии, США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Норвегии, Бельгии, Турции, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Литвы. Декларируемая цель маневров – повышение взаимосовместимости между странами-участниками и усиление оперативных возможностей при планировании и выполнении операций.
Читайте также:
- Забытый урок: август 2008-го и политика Запада
- Откуда у НАТО грузинская грусть