МИД России: Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений

СУХУМ, 20 авг — Sputnik. США все это время искали предлог, чтобы освободиться от обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя испытание американской крылатой ракеты, запрещенной договором РСМД.

Он указал на сжатые сроки, в которые прошла подготовка испытания. По мнению Рябкова, чуть более чем за две недели практически невозможно осуществить подобные мероприятия, только если в Вашингтоне готовились заранее, во время действия договора.

Рябков подчеркнул, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений.

"Подчеркиваем, что мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении", — заявил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил приверженность Москвы одностороннему мораторию на развертывание подобных систем. По его словам, Россия пойдет на такой шаг только в ответ на аналогичные действия США.

Во вторник 20 августа Пентагон опубликовал видео с испытаний крылатой ракеты, запрещенной ДРСМД. Пуск прошел 18 августа на острове Сан-Николас в Калифорнии. В ведомстве заявили, что ракета поразила цель на расстоянии более 500 километров, тогда как договор запрещал испытание ракет с дальностью 500-5,5 тысячи километров.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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