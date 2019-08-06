Выход США из ДРСМД: какие страны оказались под ударом

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа после одностороннего выхода США из соглашения.

Комментируя решение Вашингтона, президент России Владимир Путин подчеркнул, что действия США сильнейшим образом осложнили ситуацию в мире, появились фундаментальные риски для всех.

СССР и США подписали договор в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия.

В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.

В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.

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