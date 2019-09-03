Второй тур президентских выборов в Абхазии: что надо знать

Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября 2019 года, голосование пройдет на 152 избирательных участках в республике, а также в Москве и Черкесске.

О том, как будут определять победителя, каковы правила агитации и как в итоге решилась судьба избирательного участка в Стамбуле, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Второй "раунд"

Статья 19 Конституционного закона Абхазии "О выборах президента Республики Абхазия" гласит, что если в избирательный бюллетень было включено более двух кандидатов в президенты и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование.

Во втором туре выборов претендовать на пост главы республики могут только два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. В кампании 2019 года ими оказались действующий президент Рауль Хаджимба и представитель оппозиции Алхас Квициния.

Второй тур проводится не позднее чем в двухнедельный срок со дня голосования в первом туре. Он пройдет в воскресенье, 8 сентября. Выборы считаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 25% избирателей.

Избранным президентом считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, но с одной оговоркой: количество голосов за кандидата не должно быть меньше голосов против него.

Если при повторном голосовании ни один кандидат не был избран, Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы президента.

Списки и расходы

В списке избирателей Абхазии числится 126 тысяч 950 человек, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия. Эта цифра складывается из основного списка – 117 тысяч 776 человек и дополнительного – 9 тысяч 174 человека.

Кандидаты в президенты Абхазии имеют право проводить агитацию до дня голосования – 8 сентября. Гогия добавил, что в понедельник, 2 сентября, ЦИК республики предоставил кандидатам дополнительное эфирное время на местных телевизионных и радио компаниях.

На организацию выборов главы республики из бюджета страны выделили 18 миллионов рублей. Средства на проведение второго тура голосования, по словам Гогия, были предусмотрены изначально.

"Планируя бюджет, заложили сумму, которую я озвучил ранее, и она состояла из двух частей. Первая часть использована чуть больше, потому что начальный этап требует больших затрат, а порядка 40% будет направлено на проведение второго тура голосования", - отметил Гогия.

Всего по Абхазии 152 избирательных участка. Еще по одному откроются в Москве и Черкесске. В Стамбуле выбирать президента Абхазии не будут.

"Мы аннулировали ранее принятое решение об открытии участка в Стамбуле и утверждении участковой комиссии. Это не говорит о закрытии участка вообще. В связи с тем, что в этих выборах они не принимали участие, то во втором туре они подключиться не могут", - сказал председатель ЦИК.

Предыстория

Шестые выборы президента Абхазии первоначально были назначены на июль. Но дату пришлось перенести из-за болезни лидера оппозиции Аслана Бжания. 10 июля оппозиционные силы заявили о том, что Аслан Бжания не успеет поправить здоровье к новой дате выборов и выдвинули другого кандидата – Алхаса Квициния.

Всего на пост главы государства в первом туре претендовали десять человек: Леонид Дзапшба, Алхас Квициния, Шамиль Адзынба, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Тарба, Астамур Какалия, Астамур Отырба, Артур Анкваб и Рауль Хаджимба.

Однако не все дошли до дня выборов. 20 августа ЦИК отменил регистрацию кандидата на пост президента Абхазии Астамура Отырба. За две недели до дня голосования Давид Дасаниа, который шел кандидатом в вице-президенты с Отырба, заявил о том, что покидает предвыборную гонку. Отырба не успел вовремя представить новую кандидатуру вместо Дасаниа.

На шестых президентских выборах в Абхазии ЦИК организовал 152 избирательных участка в стране и два избирательных участка за рубежом: в Москве и Черкесске.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Были отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно было ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях были указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Из-за рекордного количества кандидатов в бюллетенях решили не указывать биографические данные.

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