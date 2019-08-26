Первый тур позади: кадры с избирательных участков на выборах президента Абхазии

По данным Центризбиркома Абхазии, Рауль Хаджимба набрал 23,85 % голосов, Алхас Квициния 21,97%.

На пост главы республики также претендовали Олег Аршба - 21,60%, Астамур Тарба - 6,60% , Алмас Джапуа - 2%, Леонид Дзапшба - 5,70%, Шамиль Адзынба - 4,14%, Астамур Какалия - 0,97%, Артур Анкваб - 1,60%.

Окончательные итоги голосования объявят через три дня, сказал Гогия.

В выборах приняли участие 86 тысяч 138 избирателей - 66,55% явки.

Ранее команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба признала выход Алхаса Квициния во второй тур выборов.

Поскольку ни один из девяти участвовавших в выборах кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер, назначен второй тур. Повторное голосование состоится 8 сентября.

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