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Первый тур позади: кадры с избирательных участков на выборах президента Абхазии

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Выборы президента Абхазии — 2019 (149)
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Выборы президента Абхазии состоялись в воскресенье 25 августа, явка составила 66,55%.

По данным Центризбиркома Абхазии, Рауль Хаджимба набрал 23,85 % голосов, Алхас Квициния 21,97%. 

На пост главы республики также претендовали Олег Аршба - 21,60%, Астамур Тарба - 6,60% , Алмас Джапуа - 2%, Леонид Дзапшба - 5,70%, Шамиль Адзынба - 4,14%, Астамур Какалия - 0,97%, Артур Анкваб - 1,60%.

© Sputnik / Илья Питалев
Первые итоги и второй тур: как прошли выборы главы Абхазии

Окончательные итоги голосования объявят через три дня, сказал Гогия. 

В выборах приняли участие 86 тысяч 138 избирателей - 66,55% явки. 

Ранее команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба признала выход Алхаса Квициния во второй тур выборов.

Поскольку ни один из девяти участвовавших в выборах кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер, назначен второй тур. Повторное голосование состоится 8 сентября.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (149)

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Теги:
выборы президента Абхазии


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