Лавров о непризнании Белоруссией независимости Абхазии: никого не принуждаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в свое время был готов подписать указ о признании независимости Абхазии, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за вероятной международной изоляции страны.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что Москва не на 100% разделяет белорусские внешнеполитические установки, но "это ничего не значит".

"По внешней политике в чистом виде у нас есть Программа совместных действий. Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать", - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также затронул тему того, что Минск не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, и прокомментировал позицию Белоруссии по вопросу о возвращении Крыма в состав России.

"Мы никого ни к чему не принуждаем. Я знаю, как обеспечивался количественный состав тех, кто признал независимость Косово, и мы никогда не будем себя так вести с нашими соседями, партнерами и союзниками", - сказал Лавров.

Кроме того, Сергей Лавров назвал "неприятным эпизодом" отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

"Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия - союзник России на все 100%, и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать, как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию", - подчеркнул министр.

В СМИ регулярно поднималась тема возможности размещения в Белоруссии российской авиабазы, позже обе стороны заявили, что переговоры на эту тему ведутся. В октябре 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение российской военной авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ни Москве, и назвал "шумиху" в СМИ вокруг этой темы политической.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

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