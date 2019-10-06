Песков объяснил, почему Путин ответил на выкрик грузинской журналистки

Корреспондент грузинского телеканала в начале октября выкрикнула вопрос президенту России, когда он шел на заседание Высшего Евразийского экономического совета, проходившего в Ереване.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин всегда отвечает на вопросы представителей СМИ, если считает их важными, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам и неважно из какой страны этот журналист. Он, вы знаете, весьма терпеливо и аргументировано свою позицию предпочитает доводить до визави", — рассказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя общение Путина с корреспондентом грузинского телеканала по пути на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Корреспондент грузинского телеканала в начале октября выкрикнула вопрос президенту России, когда он шел на заседание Высшего Евразийского экономического совета, проходившего в Ереване.

Журналистка задала Путину по дороге вопрос, когда Россия выведет войска с территории Абхазии и Южной Осетии, тем самым "выполнив свои обязательства". Глава государства на ходу ответил ей: "когда мы примем такое решение", добавив, что Россия всегда выполняет взятые обязательства.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

На территории Южной Осетии размещена 4-я объединенная российская военная база, задачей которой является защита суверенитета и безопасности России и республики. В Абхазии размещена 7-я военная база РФ.

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