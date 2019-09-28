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Минобороны России потратит 195 миллионов рублей на обслуживание своих городков в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В соответствии с соглашениями между Россией и Абхазией, в республике размещена 7-я военная база РФ.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Министерство обороны России планирует потратить 195 миллионов рублей на обслуживание военных городков на территории Абхазии, следует из материалов на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации … извещает о проведении закрытого аукциона на оказание услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Абхазии в 2019-2020 годах", - говорится в документе.

Исполнителя планируется определить 9 октября.

7-я российская военная база дислоцированна на территории Абхазии в соответствии с межгосударственным соглашением.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил подписать Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии. Соглашение предусматривает оснащение Абхазской армии современными видами вооружения.

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