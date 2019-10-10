Зеленский надеется разрешить конфликт в Донбассе в течение года

Зеленский в четверг проводит свою первую пресс-конференцию за четыре с половиной месяца на посту президента. Украинский национальный реестр рекордов заявил, что он установил рекорд по общению с журналистами, пресс-марафон длится уже почти девять часов.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг во время пресс-марафона, что разрешить конфликт в Донбассе путем переговоров необходимо в течение года, пишет РИА Новости.

"Следующие действия (по урегулированию ситуации в Донбассе – ред.) будем видеть только после того, как этот план (урегулирования ситуации путем переговоров – ред.) не будет работать. Я верю, что есть возможность, может я верю ошибочно, я хочу попробовать. Я не могу сказать, сколько мне на это понадобится времени, я думаю, что мы больше года в целом, как мы начали говорить в новом формате "Минска", новой группой в минском процессе, больше года, мне кажется, мы не можем терять", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.

При этом он отметил, что не знает как будут развиваться события, так как не встречался еще с лидерами стран-участниц "нормандского формата" за круглым столом.

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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