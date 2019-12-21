Бывший премьер-министр Эстонии осудил давление властей на Sputnik

Власти Эстонии пригрозили сотрудникам редакции Sputnik Эстония уголовным преследованием в случае, если те до 1 января 2020 года не уволятся из российского СМИ.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Бывший эстонский премьер-министр и экс-мэр Таллина осудил давление властей на Sputnik Estonia и угрозы в адрес журналистов агентства, пишет RT.

"Я не считаю правильным, что в Эстонии хотят закрыть канал Sputnik. СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся... Мы не можем молчать о таких вещах", - написал Эдгар Сависаар на своей странице в Facebook.

Ранее власти Эстонии пригрозили сотрудникам редакции Sputnik Эстония уголовным преследованием в случае, если те до 1 января 2020 года не уволятся из российского СМИ. Ведомство объяснило это необходимостью выполнения санкций, которые в 2014 году были введены против гендиректора МИА "Россия сегодня" (медиагруппа, к которой относится Sputnik — ред.) Дмитрия Киселева. При этом само МИА "Россия сегодня", принадлежащее российскому государству, ни в одном санкционном списке не значится, и ни в одной стране ЕС подобных мер к его сотрудникам не применяется.

Главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян публично обратилась к эстонскому президенту Керсти Кальюлайд с призывом не допустить аресты журналистов.

В МИД России назвали ситуацию возмутительной, отметив, что власти Эстонии "в своей травле российского информагентства перешли на такие тоталитарные методы, как грубое запугивание его работников и партнеров карательными мерами". Президент Владимир Путин заверил, что Россия сделает все возможное, чтобы поддержать своих журналистов.

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