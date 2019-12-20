ООН о давлении на Sputnik Эстония: разбираемся в ситуации

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что эстонские власти боятся Sputnik Эстония, потому что журналисты говорят правду.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что занимается поиском информации о ситуации с угрозами сотрудникам Sputnik Эстония, передает РИА Новости.

"Я пытаюсь получить какие-то детали, какую-то ясность по поводу того, что происходит", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент.

В то же время руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что предупреждения, сделанные журналистам Sputnik Эстония, законны и продиктованы санкциями Евросоюза против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Рейманд отметил, что ограничения, введенные в отношении гендиректора МИА "Россия сегодня", подразумевают "заморозку имущества лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц".

По его словам, департамент оповестил сотрудников агентства, которые заключили с МИА "Россия сегодня" трудовой договор или вступили в трудовые отношения, о действующих ограничениях в отношении Дмитрия Киселева. Чиновник подчеркнул, что бюро информации по отмыванию денег осуществляет надзор за осуществлением санкций, а "оповещение о санкциях сотрудников Sputnik Эстония связано с выполнением этой функции".

"Эти обязательства распространяются как на юридические, так и на физические лица, то есть запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги", - сказал Рейманд.

Ранее Европейская федерация журналистов призвала Таллин не вводить ненужные ограничения на работу журналистов МИА "Россия сегодня", которое не значится ни в одном санкционном списке, заявив, что толкование санкций Евросоюза носит в этом случае необоснованный характер.

Угрозы журналистам

Пресс-служба МИА "Россия сегодня" ранее сообщила, что сотрудникам Sputnik Эстония были отправлены письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не разорвут трудовые отношения с агентством.

Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые Евросоюз ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал действия эстонских властей "удивительным цинизмом" и призвал журналистов добиваться возможности работать в тех странах, которые боятся их информации.

Как Sputnik Эстония выживают из страны

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. В агентстве работают 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии порядка 30 тысяч евро в качестве налогов.

Как рассказывала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.

В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили Sputnik Эстония переводы зарплат, налоговые и арендные платежи. А арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.

Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ, в том числе ресурсов МИА "Россия сегодня". Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина и наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления об их приверженности принципам демократии и свободы слова.

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