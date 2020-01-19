Медведев объяснил отставку правительства России

Правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев 15 января объявили, что уходят в отставку. На следующий день парламент России утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на посту главы правительства.

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, почему было принято решение об отставке кабинета министров. Свою позицию он выразил в интервью Первому каналу.

"Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания, 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", — сказал он.

Медведев отметил, что в общей сложности возглавлял российское правительство на протяжении восьми лет, а это "огромный срок", за новейшую историю России это было первый раз.

По словам Медведева, с точки зрения организации и задач, которые решались, это было исключительно важное и сложное время. Экс-премьер заявил, что доволен работой кабмина, учитывая условия кризиса и санкции. По его оценкам, правительству удалось удержать макроэкономическую стабильность.

"Обычно об этом рассуждают как об общих вещах. Но это совсем не общие вещи. Это рост цен. <...> Вначале инфляция выросла до 13, до 15 процентов. Это бьет по кошельку людей. Сейчас у нас инфляция — это результат деятельности правительства и Центрального банка, об этом, кстати, президент специально сказал в послании. Она составляет три процента. <...> Эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство. <...> Наконец, крупные программы. Они были установлены, приняты указом президента в 2012-м, и затем национальные проекты, которые появились в 2018 году. Это важнейшие государственные цели, которыми занималась команда первого правительства под моим руководством и второго правительства под моим руководством. Поэтому в целом я этой работой доволен", — сказал Медведев.

По мнению бывшего премьера нет ничего неожиданного и в назначении на пост заместителя председателя Совета безопасности.

Кроме того, Медведев сообщил, что остается председателем партии "Единая Россия", поскольку пост зампредседателя Совбеза это позволяет.

Правительство России ушло в отставку 15 января после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию. В своем послании Путин обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции. Через несколько часов после отставки Медведева президент предложил возглавить кабмин Михаилу Мишустину. На следующий день парламент утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на посту премьер-министра.

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