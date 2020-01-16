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"Высокий авторитет": Бганба поздравил Мишустина с назначением на пост премьера России

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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За кандидатуру Михаила Мишустина, которого предложил назначить главой правительства Владимир Путин, проголосовали сегодня депутаты Госдумы.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба направил Михаилу Мишустину поздравления в связи с назначением на должность главы российского правительства, сообщается на сайте Кабинета министров республики.

"В поздравлении, в частности, отмечается высокий авторитет и опыт государственной деятельности, что поспособствует укреплению социально-экономического потенциала Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Валерий Бганба выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление союзнических отношений между двумя странами и пожелал успехов на ответственной должности.

© Sputnik / Илья Питалев
Путин назначил Мишустина премьер-министром России

Президент России Владимир Путин сегодня назначил Михаила Мишустина на должность главы российского правительства после того, как его кандидатура была утверждена Госдумой. "За" проголосовали 383 депутата, "против" - ни одного, воздержался 41.

Перед голосованием Мишустин встретился с депутатами думских фракций и пообещал кардинальные изменения в правительстве как по составу, так и по структуре, однако никаких имен не назвал.

Кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров накануне внес в Госдуму Владимир Путин после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что его правительство подает в отставку.

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Теги:
Михаил Мишустин, Валерий Бганба


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