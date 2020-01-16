"Высокий авторитет": Бганба поздравил Мишустина с назначением на пост премьера России

За кандидатуру Михаила Мишустина, которого предложил назначить главой правительства Владимир Путин, проголосовали сегодня депутаты Госдумы.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба направил Михаилу Мишустину поздравления в связи с назначением на должность главы российского правительства, сообщается на сайте Кабинета министров республики.

"В поздравлении, в частности, отмечается высокий авторитет и опыт государственной деятельности, что поспособствует укреплению социально-экономического потенциала Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Валерий Бганба выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление союзнических отношений между двумя странами и пожелал успехов на ответственной должности.

Президент России Владимир Путин сегодня назначил Михаила Мишустина на должность главы российского правительства после того, как его кандидатура была утверждена Госдумой. "За" проголосовали 383 депутата, "против" - ни одного, воздержался 41.

Перед голосованием Мишустин встретился с депутатами думских фракций и пообещал кардинальные изменения в правительстве как по составу, так и по структуре, однако никаких имен не назвал.

Кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров накануне внес в Госдуму Владимир Путин после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что его правительство подает в отставку.

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