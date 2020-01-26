СМИ опубликовали запись, на которой Трамп говорит о России и Украине

Видеозапись длится один час 23 минуты. Она якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии России и Украины.

Издание отмечает, что на встрече присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. Американские СМИ считают их связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Американский президент во время ужина интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.

Помимо прочего, запись, как указывает Associated Press, опровергает заявления Трампа о том, что он не был знаком с Парнасом и Фурманом, которым в прошлом году были предъявлены обвинения в финансировании избирательной кампании американского президента.

Мари Йованович выступает одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа. Она была уволена со своего поста в мае 2019 года в связи с утратой доверия президента. После Йованович дала показания, заявив, что адвокат президента США Рудольф Джулиани организовал по поручению Трампа кампанию, чтобы лишить ее должности посла.

Читайте также: