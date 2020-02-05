Трамп обратился к нации: чем запомнилась его речь

Выступление Трампа о положении дел в стране прозвучало за день до голосования в сенате по импичменту американского лидера. Однако эта тема в речи затронута не была.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Президент США Дональд Трамп выступил со своим третьим обращением к нации в Конгрессе в среду. Обращаясь к стране, он рассказал, каких результатов достигнул за годы правления.

Началось все со скандала

По протоколу, Трамп перед своим выступлением передал папки с текстом своей речи находившимся в президиуме вице-президенту Майку Пенсу и спикеру нижней палаты Нэнси Пелоси.

Однако в отличие от прошлого года Трамп не стал пожимать им руки. Трамп просто отвернулся и встал на место для своего выступления.

После представления президента республиканцы в зале начали скандировать "Еще четыре года!", имея в виду переизбрание Трампа в ноябре. Демократы же традиционно всем своим видом выражали недовольство и несогласие.

По завершении речи Трампа Нэнси Пелоси демонстративно разорвала полученные от него листы с текстом его речи и бросила их на свой стол.

"Это была дрянная речь", - пояснила она впоследствии.

© REUTERS / JONATHAN ERNST Нэнси Пелоси демонстративно порвала бумаги, на которых была речь Трампа

Выборы грядут

Трамп в своей речи рассказал об успехах своего правления для экономики страны, о росте числа предприятий, притоках инвестиций, выходе США на первое место по добыче нефти и газа.

Эксперты обратили внимание на то, что Трамп сделал неслучайный акцент на конкретных избирателях в преддверии выборов.

"Показатели безработицы среди афроамериканцев, испаноамериканцев, азиатоамериканцев достигли самых низких уровней в истории. Безработица среди афроамериканской молодежи самая низкая за все время", - заявил Трамп.

В целом Трамп отчитался о росте дохода домохозяйств, а доходы низкооплачиваемых рабочих, по его словам, выросли на 16% за три года.

Россия, Иран и Венесуэла

В прошлом году Трамп в своем обращении упоминал Россию в контексте темы выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности.

В последнем же своем выступлении он ни разу не вспомнил о России, несмотря на то, что на очереди вопрос продления другого основополагающего договора между двумя странами в сфере стратегической стабильности - о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).

Американский президент напомнил, что Иран должен отказаться от стремлений к ядерному оружию, "прекратить распространять террор, смерть и разрушения".

Он также вспомнил Кубу, Никарагуа и Венесуэлу. От последней в зале присутствовал признанный Вашингтоном в качестве президента переходного периода Хуан Гуаидо, который сидел неподалеку от Меланьи Трамп.

Трамп пообещал лидеру венесуэльской оппозиции, что власть (законного президента страны) Николаса Мадуро "будет сокрушена и сломлена", и попросил донести это до народа Венесуэлы.

Не обошел Трамп и так называемую "сделку века", направленную на урегулирование между Палестиной и Израилем и категорично отвергнутую Рамаллахом. "Мы должны быть непреклонными и проявлять изобретательность", - сказал президент США.

В ожидании импичмента

Дональд Трамп обратился к американскому народу накануне финального голосования по импичменту в отношении него, которое запланировано на среду. Процедуру импичмента инициировали демократы нижней палаты во главе с Пелоси. При этом верхнюю палату контролируют однопартийцы президента, поэтому вероятность того, что Трампа отстранят от должности, крайне мала.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам, его инициировали демократы нижней палаты во главе с Пелоси, - превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Украине. Трамп отрицает обвинения.

Трамп стал третьим в истории США президентом, которому объявили импичмент. Ожидается, что глава Белого дома будет оправдан.

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