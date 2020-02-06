Импичмент отменяется: Сенат оправдал Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп не будет осужден по обвинениям, выдвинутым против него демократами, и останется у власти.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинений на процессе по импичменту.

Сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. По первому пункту обвинения сенаторы проголосовали со счетом 52:48, по второму — 53:47.

Для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате изначально не намеревалось объявлять Трампу импичмент.

Единственным республиканцем, проголосовавшим против Трампа по одному из пунктов, стал экс-кандидат в президенты Митт Ромни.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам, его инициировали демократы нижней палаты во главе с Пелоси, - превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Украине.

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