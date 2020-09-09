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Голосование на примежуточных выборах на избирательном участке в Мэдисоне, штат Висконсин, США. 6 ноября 2018

Решающая схватка за Белый дом: победителя определит главный фактор

© REUTERS / Nick Oxford
Политика
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Дональд Трамп и Джо Байден выходят на финишную прямую гонки за пост президента в Соединенных Штатах Америки.

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Эта уникальная президентская кампания разворачивалась на фоне мировой пандемии, надвигающегося экономического кризиса и расовых бунтов по всей стране. Каковы шансы кандидатов и от чего зависит победа, читайте в материале Софьи Мельничук для РИА Новости.

Предварительное голосование на выборах в США
© Sputnik / Стрингер
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К порядку

Протесты, начавшиеся в мае после гибели при задержании полицейскими чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда, внесли коррективы в планы обоих финалистов гонки. Каждый перетягивает избирателей на свою сторону: Трамп — никсоновскими обещаниями закона и порядка, Байден — поддержкой требований протестующих. Разделились в симпатиях мэры и губернаторы. В обществе тоже раскол: одни поддерживают ввод в бунтующие города подразделений Нацгвардии и применение силы, другие категорически против.

Трамп, хотя и главнокомандующий, отправлять в штаты федеральные войска по своему усмотрению не может, об этом должны попросить губернаторы. Вооруженные силы уже встретили ожесточенное сопротивление в Портленде, где должны были взять под охрану правительственные здания. Ситуация в городе остается напряженной, в минувшие выходные сотрудников правоохранительных органов забросали коктейлями Молотова и камнями.

Не утихают и протесты в Кеноше из-за ранения полицейским афроамериканца Джейкоба Блейка. Туда с позволения губернатора прибыли бойцы Нацгвардии, но людей это не утихомирило. Поехал в Висконсин и сам Трамп — вопреки желанию местных властей. С семьей Блейка он не встретился, на вопрос журналистов о систематическом расизме в США не ответил, акцентировав внимание на "насилии, которое власти подавят, если им дадут такую возможность".

Протесты против рейтингов

Трампу выгодно, чтобы протесты считали бунтами, Байдену — мирными демонстрациями. Еще в мае опросы общественного мнения показывали небольшое преимущество кандидата от Демократической партии: 47,7 процента против 42,4. В июне отрыв увеличился вдвое. Демократы поддерживали требования реформировать полицию, бороться с расизмом и расследовать убийства афроамериканцев, что находило отклик у многих избирателей.

Однако демонстрации, начавшиеся как мирные, быстро переросли в беспорядки. Видеокадры из Миннеаполиса, где протестующие выносят кроссовки и телевизоры из магазинов с разбитыми витринами, облетели мир. В Нью-Йорке тоже хватало мародеров и насилия. В Висконсине погибли люди.

Беспокойное лето, видимо, утомило американцев, и их мнение изменилось. В июне уличные акции считали законными 62 процента опрошенных, в августе — 53. Зато прибавилось тех, кто видит в действиях демонстрантов правонарушение: с 28 до 38 процентов.
К осени разрыв в рейтингах кандидатов сократился до семи пунктов. В руководстве Демократической партии переживают, что уставшие от беспорядков американцы в решающий момент поддержат действующего президента.

Предвыборное выступление Д. Трампа в Майами
© Sputnik / Эва Мари Ускатеги
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Кризис в помощь

Расовые волнения случались и раньше, в том числе при Обаме, объясняет в разговоре с РИА Новости Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта МГУ. "Нынешние масштабы связаны с недовольством населения, трудным положением, в котором оказались люди из-за пандемии", — уточняет эксперт.

Безработица на максимуме со времен Великой депрессии — 14,7 процента. Карантин лишил работы более 20 миллионов человек. Финансовая помощь семьям и бизнесменам ударила по бюджету. ВВП во втором квартале рухнул на рекордные 40 процентов, и на восстановление, согласно официальным прогнозам, уйдет десять лет. А ведь четыре года назад Трамп сулил американцам сильную экономику и этот козырь долго был в его руках.

"Скоро закончится выплата пособий из первого пакета, а правительство никак не согласует второй. Это вызовет недовольство, и обращено оно будет против властей", — говорит Рогулев. Экономика все же восстанавливается, безработица сокращается, но очень медленно. "Положение остается крайне неустойчивым. И если улучшится, Трамп припишет успех себе", — отмечает собеседник агентства.

Во всем виноват Трамп

Однако за неудачи тоже отвечать Трампу. Именно на него демократы возлагают ответственность за катастрофические последствия пандемии. Президент слишком медленно реагировал: до середины марта говорил, что ситуация с вирусом под контролем, не носил маску, выступал против карантинных мер.

Как известно, Трамп после избрания закрыл программу Obamacare, которая должна была сделать медицину более доступной для уязвимых слоев общества. Поэтому в кризисной ситуации многие американцы оказались без доступа к здравоохранению.

Еще в июле Трамп заявлял, что такая страшная картина заболеваемости — результат масштабного тестирования в стране. За несколько недель до выборов Белый дом взял на вооружение новую стратегию: делать анализы только в группе риска.

Президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Стрингер
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Это озадачило медиков, а наблюдатели предположили, что власти попросту хотят отвлечь внимание от пугающей статистики.
Опросы CNN демонстрируют, что президентом недовольны более половины американцев. А среди его сторонников все больше сомневающихся. В то же время, согласно исследованиям Pew Research Center, свыше 80 процентов избирателей в обоих лагерях твердо уверены в своем выборе. При этом социологи указывают: сторонники Трампа и Байдена словно живут в разных вселенных — настолько не совпадают их приоритеты.

Кто все эти люди

Это неудивительно. Лагерь Байдена моложе: 67 процентов — 18-29 лет, 59 процентов — до 50. Демократа решительно предпочитают испаноговорящие, азиаты и чернокожие.

Афроамериканцы считаются ядром электората Демпартии: 89 процентов — за Байдена. Так повелось со времен движения за гражданские права 1960-х, которое возглавили демократы. Примечательно, что чернокожие — довольно консервативные избиратели, а исторически и вовсе были за Республиканскую партию Авраама Линкольна, освободителя рабов.

Костяк поддержки Трампа — жители маленьких городов и деревень. Это объясняют тем, что там люди чувствуют себя не у дел, не получают от государства справедливую долю общего "американского пирога". Разочарование и чувство несправедливости делают лозунг "Сделаем Америку снова великой" для них особо привлекательным.

Критики любят подчеркивать другую особенность электората Трампа — низкий уровень образования. Но это преувеличение: за республиканца голосуют 53 процента избирателей без высшего образования, 45 — за его конкурента. Хотя люди с учеными степенями чаще за Байдена: 67 процентов.

"Лгущий пони-солдат" и "солдаты-лузеры"

В финале предвыборной гонки любые способы подпортить рейтинги оппоненту хороши. Так, Байдена корят за неуместные прикосновения к женщинам. Тот оправдывается, что не помнит ничего о таких фривольностях. И эту забывчивость тоже используют: дескать, 77-летний Байден слишком стар для Белого дома. В интернете распространяют видео, на которых демократ путает слова, забывается и не отличает свою жену от сестры. В последние дни особенно популярен ролик, где Байден якобы уснул во время прямого эфира. Тут стоит напомнить, что Трамп дразнит конкурента "сонным Джо". Видео, правда, оказалось фейком.

Военнослужащих американской национальной гвардии, архивное фото
© AP Photo. Mindaugas Kulbis
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В Сети также в ходу издевательские мемы: демократ путает Барака Обаму с актером Дензелом Вашингтоном и говорит, что на выборах выступает против Рональда Рейгана. Припоминают ему и странные высказывания. В мае он заявил, что афроамериканцы, которые сомневаются, за кого голосовать, вообще не чернокожие. До этого, в феврале, он назвал девушку, задавшую ему вопрос о кампании, "лгущим собаколицым пони-солдатом".

К Трампу претензий не меньше. Его президентский срок сопровождался скандалами из-за харассмента, иностранного вмешательства в выборы, оскорблений в адрес сотрудников администрации. За четыре года в США вышло несколько книг, описывающих Трампа как профана на столь важном посту. Один из последних скандалов связан с фразой, которую Трамп якобы произнес во время визита в Париж два года назад, назвав американских солдат, участвовавших в Первой мировой войне, неудачниками.

В конечном итоге победителя определят не шутки в интернете и даже не расовый вопрос, а ситуация с эпидемией и экономическим кризисом. Если бы не пандемия и ее последствия, Трамп, скорее всего, выиграл бы эти выборы. Однако теперь шансы практически равны, и никто не скажет, кому удастся финишировать первым.

 


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