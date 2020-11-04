Выборы президента США: упорная борьба Трампа и Байдена

В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Нынешний президент США Дональд Трамп и его соперник по выборам демократ Джо Байден по состоянию на 8:00 не выявили явного фаворита в гонке за пост главы государства.

Трамп лидирует в Пенсильвании (20 выборщиков), Джорджии и Мичигане (по 16 выборщиков), Северной Каролине (15) и Висконсине (10). Байден лидирует в Неваде (6 выборщиков). Также Трамп лидирует на Аляске (3 выборщика). Всего у Байдена, по оценке Fox News, 238 выборщиков, у Трампа 213, и оба они сохраняют реальные шансы на избрание.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.

Дональд Трамп выступил с заявлением и сказал, что победил на выборах.

"Честно говоря, мы выиграли эти выборы", - сказал он, выступая в Белом доме.

Ранее кандидат демократов в президенты США Джо Байден заявил, что уверен в победе на выборах.

"Сохраняйте веру, мы победим (на выборах)", - сказал Байден, выступая в Делавэре.

Он добавил, что результаты президентских выборов могут не быть известны "до утра среды или даже позднее".

"Я верю, что мы на пути к выигрышу этих выборов", - подчеркнул Байден.

Главное - не потерять свое

Еще задолго до выборов было ясно, что Трампу для победы необходимо сохранить все традиционно республиканские штаты и победить в некоторых колеблющихся. Начал действующий президент неплохо – он фактически обеспечил себе победу в Флориде, которая дает голоса 29 выборщиков.

Однако затем над ним нависла серьезная опасность, которая могла привести к самой громкой сенсации нынешних выборов. Байден начал выигрывать, причем довольно убедительно, в одном из ключевых штатов, да еще в традиционном оплоте республиканцев – Техасе. А это 38 выборщиков. То есть, штат решающий.

"Если Трамп потеряет Техас, для него все будет кончено", - заявил в эфире телеканала "Россия 24" профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник.

"У Байдена больше возможностей победить. У Трампа только одна - удержать Техас и победить в Пенсильвании", - пояснил эксперт.

Но после того как подсчет голосов в Техасе перевалил через половину, ситуация для действующего президента начала выправляться и сейчас Трамп лидерство там перехватил.

Всего Трамп пока обеспечил себе победу в Луизиане (8 выборщиков), Вайоминге, Северной и Южной Дакотах (все по 3), Оклахоме (7), Индиане (11), Кентукки (8), Теннесси (11), Западной Виргинии (5), некоторых других.

В активе у Байдена, среди прочих, Колорадо (9), Нью-Йорк (29), Коннектикут (7), Массачусетс (11), столичный округ Колумбия (3).

Подсчет по переписке

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте, и в нем может быть основная интрига.

"Это главная проблема. Существует довольно много моделей, при которых Трамп, скорее всего, может победить в день голосования. При этом кандидат от демократов Джо Байден опередит его при подсчете "почтового голосования". Демократический электорат предпочитает голосовать по почте гораздо чаще, чем республиканский", - сказал РИА Новости заместитель заведующего Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Дмитрий Новиков.

По мнению эксперта, возможен политический скандал, который "растянется от нескольких дней до нескольких недель, если все утонет в судебных исках".

"Это может дойти до самого высокого уровня, где Трамп заведомо смог укрепить свои позиции. У него – большинство в Верховном суде, и там у него есть весомое преимущество перед Байденом", - прокомментировал политолог.

Выборы не только президента

Параллельно с президентской гонкой в Соединенных Штатах идут выборы в обе палаты парламента страны. И от их исхода может зависеть не меньше.

"В каком-то смысле гораздо внимательнее нужно смотреть даже не на результаты президентских выборов, хотя они, конечно же, важны, а на результаты выборов в Конгресс, поскольку это структурный ограничитель следующего президента", - пояснил Новиков.

По его словам, даже если Трамп победит, его партия с высокой вероятностью "потеряет Конгресс и сильно ослабнет на уровне легислатур штатов".

"Таким образом, то большое правительство, которым руководил Трамп с 2017 года, сожмется, что будет сильно ограничивать его как во внутриполитических инициативах, так и во внешних. В том числе касательно российско-американских отношений", - считает он.