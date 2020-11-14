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Путин провел переговоры с Алиевым и Пашиняном

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/politics/20201114/1031287756/Putin-provel-peregovory-s-Alievym-i-Pashinyanom.html

В ходе телефонного разговора стороны обсудили аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров обсуждались аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху.

"Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная", - говорится в сообщении.

Путин отметил важность обеспечить сохранность и нормальную церковную жизнедеятельность христианских храмов и монастырей в Карабахе.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Командующий российскими миротворцами рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе

"В разговоре с Ильхамом Алиевым Владимир Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь", - уточняет пресс-служба главы России. 

Отмечается, что президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

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