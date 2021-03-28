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Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле

© AFP 2019 / TIGRAN MEHRABYAN
Политика
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Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. Для роспуска парламента премьер должен уйти в отставку.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье на встрече с жителями Армавирской области страны, что формально подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов.

"Да, в ближайшее время, в апреле я подам в отставку, не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра", - сказал Пашинян.

Согласно армянскому законодательству, выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьера после отставки действующего главы правительства. В этом случае Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера. Ранее он заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, она не настроена на переговоры с властью и требует отставки премьер-министра.

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