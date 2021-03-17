Шойгу: Армении и Азербайджану пора переходить на двусторонние контакты

В ноябре 2020 года боевые действия в Нагорном Карабахе были прекращены, Армения и Азербайджан при посредничестве России достигли договоренностей по урегулированию конфликта.

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Армении и Азербайджану пора переходить на двусторонние контакты и начинать говорить друг с другом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Прекращение огня в Нагорном Карабахе было достигнуто при посредничестве Москвы.

"Но то, что сегодня сделано, это, во-первых, то, что люди прекратили убивать друг друга. Во-вторых, я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать. Я имею в виду Армению и Азербайджан", - сказал он в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz.

Новый виток эскалации нагорно-карабахского конфликта, начавшегося в 1988 году, случился в конце сентября 2020 года и стал крупнейшим за годы. За два месяца боевых действий стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве Москвы, Азербайджан и Армения условились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Азербайджану были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Нагорном Карабахе размещен российский миротворческий контингент.

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