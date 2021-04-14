Песков назвал обеспокоенность США из-за перемещения ВС России безосновательной

Во вторник по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Безосновательной назвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обеспокоенность США по поводу перемещения войск на территории России, пишет РИА Новости.

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским коллегой высказал обеспокоенность "внезапным" усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной.

"Вся обеспокоенность, кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем, безосновательна", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства также сообщил, что тон телефонного разговора президентов был деловым. Стороны обсудили ряд тем и проблем. Также Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия.

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