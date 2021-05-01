15:33 01 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.85
  • EUR90.59
Поиск

Захарова: Запад реализует спланированную кампанию по сдерживанию России

© Foto / Пресс-служба МИД РФ
Политика
Получить короткую ссылку
4201

Запад ищет любые предлоги для того, чтобы достичь своей глобальной цели - сдерживания России, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова

СУХУМ, 1 мая - Sputnik. Страны Запада реализуют заранее проработанную, спланированную информационно-политическую кампанию, целью которой является политика сдерживания Российской Федерации. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью агентству Sputnik.

Россия ответит жестко: Путин раскрыл цели на ближайшие годы

Она подчеркнула, что "на протяжении многих лет РФ предлагала партнерам из ЕС возникающие вопросы, проблемы решать имеющимся дипломатическими способами", с помощью переговоров и консультаций.

"Но с каждым годом усиливается тенденция на придание всем проблем и реальным, и вымышленным намеренно публичный характер. Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС", - заявила Захарова.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ, все действия России по введению санкций в отношении восьми чиновников ЕС являются исключительно "ответными мерами на те абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны коллективного Запада".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Лавров: ответ на попытки США пересечь красные линии будет жестким

Ранее в пятницу МИД России опубликовал фамилии восьми граждан стран - членов ЕС, которым был запрещен въезд в РФ. В список вошли глава Европарламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Абхазия.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Огненный" полигон: Гагрская свалка в фотоленте Sputnik
Более 40 жертв: катастрофа в Израиле
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться