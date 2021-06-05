Путин: США уверено идут по пути СССР

XXIV Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня 2021 года в очном формате.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Выстраивая отношения с другими государствами, США следуют по пути СССР, сказал Владимир Путин, выступая на встрече с главредами международных информагентств, организованной в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщило РИА Новости.

"В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки: этих купим, этих напугаем, с этими договоримся", — заявил президент.

При этом президент отметил, что в подобных случаях количество проблем постепенно нарастает и наступает момент, "когда с ними уже не справиться".

"И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", — подчеркнул глава государства, отметив, что и сам родился в СССР.

"Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США. Вот люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживем, они думают", – пояснил Путин.

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин ранее указал, что Вашингтон хочет сдержать развитие России и говорит об этом публично. По его словам, именно с этим связаны сложности в отношениях двух стран — "и ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы" в России.

Владимир Путин намерен встретиться с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве.

В 2021 году Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате.

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