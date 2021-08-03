МИД Абхазии прокомментировал проект резолюции Грузии о "деоккупации"

Резолюция по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта обсуждалась ранее 2 августа в комитете по правовым вопросам парламента Грузии.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. МИД Абхазии назвал проект резолюции грузинского парламента по деоккупации и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта "оторванным от реальности и искажающим причины абхазо-грузинских противоречий". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщает МИД Абхазии, в принятом в Грузии документе правительство "призывает Российскую Федерацию к деоккупации Абхазии и Цхинвальского региона, к отмене незаконного признания независимости, а также к прекращению насилия по этническому признаку и к конструктивному участию в Женевских Международных Дискуссиях".

В ведомстве напомнили, что вся ответственность за развязывание войны в Абхазии в 1992 году лежит на Грузии, точно так же, как и за трагические события в Южной Осетии в 2008 году.

"Необходимо отметить, что усилия грузинских властей представить абхазо-грузинский конфликт как "российско-грузинский", не имеют никакого оправдания и по сути являются лишь попытками уйти от ответственности, сняв с себя бремя своих преступлений", - говорится в сообщении МИД республики.

Министерство иностранных дел республики призвало международных посредников, участвующих в Женевских дискуссиях, признать преступными действия властей Грузии в 1992–1993 годах и в 2008 году, способствовать подписанию между Абхазией и Грузией соглашения о неприменении силы.

Министерство иностранных дел также призвало содействовать выстраиванию равноправного межгосударственного диалога между Сухумом и Тбилиси с целью обеспечения долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Абхазские дипломаты подчеркнули, что грузинской стороне в рамках Женевских дискуссий следовало бы проявить политическую волю и пересмотреть свою неконструктивную позицию, так как именно конструктивного участия в дискуссиях ждут от представителей Грузии все участники переговоров.

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