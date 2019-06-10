Убийству - НЕТ!: первая акция по стерилизации бездомных собак прошла в Абхазии

СУХУМ, 10 июн- Sputnik, Асмат Цвижба. За два дня проведения акции "Убийству – НЕТ! Стерилизации – ДА!" в Пицунде было стерилизовано и вакцинировано 26 собак, рассказала директор благотворительного фонда "Багира" Саида Отырба в пресс-центре Sputnik Абхазия 10 июня.

По ее словам, Пицунда была выбрана в связи с тем, что местные жители обратились в фонд с жалобой о массовом отстреле собак в городе.

"После этого мы обратились к руководству города, которое, к счастью, нас поняло. Во-первых, стерилизация вместо отстрела собак, - отличная перспектива и для самого курорта. Когда туристы видят собачку с биркой, привитую, то часто и забирают с собой, а во-вторых, количество бездомных животных увеличивается", - объяснила она.

Акция прошла в три этапа. В первую очередь организаторы занялись отловом собак, далее животных стерилизовали, ставили отличительные бирки. Через две недели собаки были провакцинированы от бешенства и обработаны от паразитов.

"Остался последний этап. Из 26 собак – восемь уже живут в дома, одна даже в Швейцарии. Четыре собаки находятся в приюте, они на "брони", их будут забирать", - отметила она.

На стерилизацию и вакцинацию одного животного уходит примерно 3 000 рублей. Спонсором акции в Пицунде выступил РУП "Курорт Пицунда". По словам представителя курорта Азамата Багателия, дирекция планирует и дальше сотрудничать с фондом "Багира"

"Сейчас мы проспонсировали первую в Абхазии акцию по стерилизации животных и надеемся, что это станет примером для остальных государственных и частных объектов. Мы и далее планируем помогать фонду "Багира" и разместить на нашей территории боксы для сбора средств на стерилизацию собак и информационные стенды, чтобы фонду могли помочь не только деньгами, но и кормом", - добавил он.

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Директор фонда отметила, что акции по стерилизации необходимо проводить и в других курортных городах Абхазии. По ее словам, жители Абхазии обращаются в фонд с просьбой приютить животных, но мест в "Багире" не хватает. Приют рассчитан на 100 собак и переполнен в два раза.

"За один день из Гагры можно вывезти около 40 собак. Мы уже встречались с главой администрации и обсуждали, что делать дальше. Вольеров у нас не хватает, забирать сложно. Но могу похвалить Гагру, что, несмотря на ситуацию, с 2016 года официального отстрела собак там нет", - рассказала она.

К сожалению, и после стерилизации и вакцинации собак их отстрел не прекращается. В особенности ситуация сложная в Сухуме, отметила Отырба.

"Хотелось бы подчеркнуть, что если вы видите собаку с желтой биркой, то она безопасна для окружающих. Она не только стерилизована, но и вакцинирована от бешенства и обработана от паразитов", - объяснила она.

Акцию по стерилизации поддержало и Министерство по курортам и туризму Абхазии. Заместитель министра Астамур Барциц отметил, что для решения вопросов с бездомными собаками необходимо подключать владельцев государственных и частных объектов в курортных зонах, а также проводить социальные акции по привлечению волонтеров.