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Батал Хагуш
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хагуш: надо делать мультфильмы на абхазском, чтобы научить детей языку

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Председатель Госкомитета Абхазии по государственной языковой политике Батал Хагуш в интервью Sputnik отметил, что переведенные на абхазский язык мультфильмы не отражают действительности, наших поведенческих норм.

Государственному комитету по языковой политике правительством Абхазии дано поручение создать единую базу детских фильмов и передач, когда-либо озвученных на абхазском языке посредством государственных заказов или частных проектов. В дальнейшем они будут воспроизведены в эфире Абхазской государственной телерадиокомпании, а также с помощью интернет-ресурсов. 

Дубляж на абхазский язык мультфильма Холодное сердце
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Для того, чтобы ребенок изучал язык, мы выбираем любимые детьми мультфильмы и переводим их на абхазский. Самое лучшее, конечно, если бы мы имели свои абхазские мультфильмы. Разница в том, что в абхазских мультфильмах есть апсуара - абхазство. Переведенные фильмы не отображают нашего поведения, абхазского воспитания. Надо делать свои мультфильмы, помогать создателям отечественных мультиков. Нам предложили Абраскил на абхазском языке, но на это нужны средства в размере 600 тысяч рублей, а у нас таких денег нет. Мы не можем их дать, но это необходимость. Сегодня должен быть Абраскил, завтра Нарт. На них должны быть воспитаны дети", - отметил Хагуш.

Полную версию беседы вы можете услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
абхазский язык


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