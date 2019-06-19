Такого еще не было: в Абхазии состоится турнир профессионального бокса

О том, как в пресс-центре Sputnik оказались спортивные трофеи, как редакция превратилась в боксерский ринг, когда в Абхазии пройдет турнир профессионального бокса, и какое шоу готовят организаторы, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik



Кубок, две пары перчаток и кепки с логотипом "Кубок государства Абхазия". Все это неожиданно появилось в пресс-центре Sputnik в преддверии турнира по профессиональному боксу "Кубок государства Абхазия".

Президент федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы и генеральный директор промоутерской компании ABH-Boxing Promotion Тимур Карди решили прийти на встречу с журналистами с трофеями. Но не со всеми, уточнили они сразу. Самые главные – пояса победителей – пока еще в пути. Но их можно будет увидеть уже только на самом шоу.

Вскоре пресс-центр чуть не превратился в настоящий ринг. Пресс-секретарь Илона Авилова и радиоведущий Алхас Манаргия решили помериться силами. Но все обошлось одним крутым ударом правой Илоны Авиловой. Алхас Манаргия лишь обреченно пожал плечами и покинул "ринг".

Немного о самом шоу

Турнир по профессиональному боксу "Кубок государства Абхазия" состоится в Сухуме 13 июля.

"13 июля на стадионе "Динамо" мы запланировали очень масштабное мероприятие. Турнир международный", – рассказал Президент федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди-оглы.

Абхазию на турнире будут представлять 12 спортсменов, все они дебютанты на профессиональном ринге. Если сравнивать с предыдущим вечером профессионального бокса, который состоялся в Абхазии в 2017 году, то количество участников из Абхазии резко возросло.

© Sputnik Пресс-конференция посвященная Чемпионату Абхазии по боксу

"Два года назад боксировали только два спортсмена из Абхазии. Теперь их 12. Это говорит о том, что очень много желающих перейти в профессиональный бокс. Среди них есть и одна девушка – Белена Квициния. Она будет боксировать с достаточно опытной спортсменкой из России", – подчеркнул Карди-оглы.

© Sputnik Тимур Карди

Турнир, как отметил генеральный директор промоутерской компании ABH-Boxing Promotion Тимур Карди, имеет грандиозные масштабы.

"Будет интересное большое событие в мире бокса. Такого рода турнир в Абхазии проходит впервые. 12 июля в 18:00 на набережной будет взвешивание, так называемое face-to-face. Все желающие могут за этим понаблюдать. Будет зрелищно. Сам турнир пройдет 13 июля на стадионе "Динамо". Будет хорошее, красивое шоу. Пока многое хочется держать в секрете, чтобы людям было интересно прийти и посмотреть. Будет конферансье, это безусловный атрибут профессионального бокса. Планируется прямая трансляция на Абхазском телевидении", – резюмировал Тимур Карди.

Спортсмены приедут из России, Белоруссии, Греции, Румынии, Морокко, Узбекистана, Таджикистана, и Южной Осетии.