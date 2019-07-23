Помочь в развитии: "Евразийский народный союз" рассказал о планах в Абхазии

Пресс-конференция "Гуманитарные проекты в Абхазии: проблемы и возможности" состоялась в пресс-центре Sputnik во вторник 23 июля.

Асмат Цвижба, Sputnik

Сделать из каждого города "визитную карточку" и помочь в развитии абхазской культуры, истории и литературы – такую задачу ставит перед собой "Евразийский народный союз", который планирует задействовать в регионах Абхазии ряд гуманитарных проектов.

Большие планы

Руководитель Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Татьяна Полоскова на пресс-конференции в Sputnik отметила, что в Абхазии проводится много единичных культурно-гуманитарных мероприятий, в то время как для эффективности необходимо создать комплексную систему.

"К примеру, мы договорились, что в Галском районе будет проходить фестиваль короткометражного кино. Соответственно в нем должны принимать участие представители всей Абхазии, которые заинтересованы в этой теме. Если к нам приезжает творческий коллектив, то он должен посетить не один, а все районы", - сказала она.

В Гале планируется также помочь развитию местного драматического кружка.

"Будет поставлен спектакль на основе абхазского эпоса, в который будут включены национальные песни и танцы. То есть мы готовы оказать содействие в развитии абхазской литературы и культуры", - рассказала Полоскова.

Каждый город Абхазии заслуживает отдельной программы, которая поможет развить его имидж на международном уровне, считает Полоскова.

"К примеру, Гагра всегда считалась культурной столицей страны. Поэтому весной следующего года мы планируем организовать первый Международный фестиваль культуры. Мы хотим привлечь режиссеров и сценаристов и сделать фестиваль постоянным", - рассказала она.

Визитной карточкой Очамчыры, по мнению представителей "Евразийского народного союза", должен стать спорт. Уже в 2019 году под покровительством организации в Очамчыре пройдут соревнования, в которых примут участие спортсмены из Белоруссии и России.

По словам Полосковой, в Сухуме "Евразийский народный союз" намерен обсудить тему кризиса моральных ценностей в современном обществе. Для этого будет организован круглый стол с участием абхазских старейшин и представителей молодежи.

"Наша задача - чтобы все эти мероприятия проходили комплексно, чтобы каждый город получил свою "визитную карточку", - подытожила Полоскова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Руководитель Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" Татьяна Полоскова

Первые "плоды"

Развитие гуманитарных проектов в Абхазии будет проходить и на международном уровне. В планах у союза организация двустороннего сотрудничества в культурной сфере между Сирией и Абхазией.

"До конца этого года Россия планирует возобновить работу Российского центра науки и культуры в Дамаске. Я разговаривала с нашими партнерами в Сирии, и во время следующей поездки будем договариваться с ними о гастролях коллектива из Абхазии. Было бы неплохо, если на фестивале в Гагре был бы показан фильм о войне и любви в Сирии", - рассказала Полоскова.

Первые плоды гуманитарной миссии организации уже ощутимы в Гулрыпшском районе. Для местного хореографического коллектива были сшиты новые сценические костюмы, вскоре в ансамбле появится новый балетмейстер. Но для более плодотворного развития гуманитарного сотрудничества Абхазии и России необходимо укрепить доверие между народами государств, считает руководитель "Евразийского народного союза".

"В некоторых районах люди спрашивали, действительно ли мы будем осуществлять все эти проекты, да еще и бесплатно. Еще ни в одной стране таких вопросов не задавали. Из чего я сделала вывод, что Россия чего-то не дорабатывает в плане гуманитарного диалога, во-вторых, у Абхазии огромный потенциал и желание в сотрудничестве. К тому же те затраты, которые вкладываются здесь, неизмеримы, к примеру с Сирией", - объяснила Полоскова.

Запланированные мероприятия будут проходить в сотрудничестве с представительством Россотрудничества в Абхазии и при взаимодействии с местными органами власти. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха отметил, что ведомство заинтересовано во взаимодействии с российскими неправительственными организациями..

"Подобное сотрудничество порождает возможность организации комплексного взаимодействия. Это деятельность находится вне политики, но тем не менее затрагивает важные гуманитарные аспекты, включая науку, образование, культуру, молодежную политику", - отметил он.