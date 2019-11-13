Гуманитарные проекты и помощь бизнесу: планы "Евразийского народного союза" в Абхазии

Совместные круглые столы "Евразийского народного союза" и представительства Россотрудничества в Абхазии, посвященные обсуждению гуманитарных вопросов, начались в Абхазии 12-го и завершатся 14 ноября.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Продолжение гуманитарных проектов Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" и представительства Россотрудничества в Абхазии обсудили на пресс-конференции в Sputnik 13 ноября.

В рамках гуманитарного сотрудничества 12 ноября в Сухуме прошел круглый стол "Предпринимательство в советский период в Абхазии: уроки для нашего времени".

Мероприятия продолжатся 13 ноября, в администрации Ткуарчалского района пройдет круглый стол с молодежными инициативными группами по вопросу оказания помощи в реализации проекта по развитию легкой атлетики.

И наконец, 14 ноября в администрации Очамчырского района пройдет круглый стол на тему "Духовные скрепы как основа нравственности общества" с участием представителей Россотрудничества, Российского посольства, Совета старейшин Очамчырского района, представителей администрации и образовательных организаций.

Руководитель представительства Россотрудничества Вадим Чеха отметил, что гибкая форма взаимодействия с некоммерческими организациями приводит к положительным результатам.

"Россотрудничество" очень тесно взаимодействует с российскими некоммерческими организациями, и российский некоммерческий сектор в Абхазии очень прочно представлен Татьяной Викторовной Полосковой, руководителем "Евразийского народного союза", - подчеркнул Чеха.

Проведение круглых столов порождает огромный интерес у абхазской аудитории, потому что затрагивает множество проблемных сфер.

"Речь идет и о конференции по ценностям, которая будет в Очамчырском районе, также речь идет о прошедшем круглом столе, посвященном советскому предпринимательству на территории Республики Абхазия в конце 80-х годов, и о многих других проектах", - рассказал руководитель Россотрудничества.

Руководитель "Евразийского народного союза" Татьяна Полоскова в свою очередь отметила, что намеченные мероприятия в Абхазии проходят своим чередом.

"Уже принято решение об оказании помощи спортсменам, физкультурникам в Ткуарчале. Во всяком случае тот грант, который мы будем передавать, окажет помощь в развитии спорта в этом районе. У нас состоится круглый стол с участием старейшин и молодежных организаций, мы считаем, что это хороший формат, который поможет нам укрепить морально-нравственные устои молодежи", - подчеркнула Полоскова.

Рассказывая о встрече, которая была посвящена советскому предпринимательству, Полоскова отметила, что она прошла очень эмоционально. По ее мнению, опыт советского предпринимательства может быть востребован в Абхазии.

"Как я поняла, многие из участников круглого стола не встречались друг с другом с момента распада СССР, поэтому было о чем поговорить", - заметила она.

Полоскова отметила, что в ближайшее время организация планирует перейти к конкретным проектам по продвижению абхазского бизнеса в России и не только, так как основная задача "Евразийского народного союза" - создание рабочих мест и укрепление экономики Абхазии.

В декабре в Абхазию, по ее словам, из России приедет представитель документального кино, который хочет снять фильм о советском предпринимательстве в Абхазии и о современной ситуации.

Также она отметила, что в декабре планируется провести проект "Школа молодого лидера" и спортивные сборы в Очамчыре.

В рамках круглого стола, который был посвящен советскому предпринимательству, 12 ноября состоялась презентация книги Сергея Долженко "Шестой отдел. Борьба с организованной преступностью", ее в пресс-центре Sputnik Абхазия представил полковник полиции в отставке Алексей Логунков.

Он рассказал, в частности, что в книге идет речь о трансформации организованной преступности и сращивании ее с чиновничьим аппаратом, о создании помех для предпринимательства.

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