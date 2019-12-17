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В Sputnik расскажут о том, как пройдет акция "Дорога памяти" в Абхазии

© Sputnik / Varvara Hertier
Пресс-центр
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/press_center/20191217/1029038479/V-Sputnik-rasskazhut-o-tom-kak-proydet-aktsiya-Doroga-pamyati-v-Abkhazii.html

18 декабря в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Абхазии акции "Дорога памяти".

Проект "Дорога памяти" реализуется Министерством обороны Российской Федерации. В Абхазии акция пройдет 20 декабря, в ней примут участие музей Боевой Славы имени В.Г.Ардзинба, Посольство России в Абхазии и Министерство обороны Абхазии.

О том, как пройдет акция в Абхазии на пресс-конференции расскажут: 

  • Пресс-секретарь посольства Российской Федерации Денис Лавриков;
  • Директор музея Боевой Славы имени В.Г.Ардзинба Мзия Бейя ;
  • Заместитель директора музея Боевой Славы имени В.Г.Ардзинба Николай Медвенский.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

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