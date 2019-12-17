В Sputnik расскажут о том, как пройдет акция "Дорога памяти" в Абхазии

Проект "Дорога памяти" реализуется Министерством обороны Российской Федерации. В Абхазии акция пройдет 20 декабря, в ней примут участие музей Боевой Славы имени В.Г.Ардзинба, Посольство России в Абхазии и Министерство обороны Абхазии.
О том, как пройдет акция в Абхазии на пресс-конференции расскажут:
- Пресс-секретарь посольства Российской Федерации Денис Лавриков;
- Директор музея Боевой Славы имени В.Г.Ардзинба Мзия Бейя ;
- Заместитель директора музея Боевой Славы имени В.Г.Ардзинба Николай Медвенский.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.
Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.
Читайте также:
-
Акцию "Письма дороги памяти" проведут на российской военной базе в Абхазии