Юбилей Победы, COVID-19 и сотрудничество: пресс-конференция посла России в Sputnik

Российско-абхазские отношения, борьбу с коронавирусом, снятие ограничений, введенных из-за пандемии, и празднование 75-й годовщины Победы и Дня России обсудили на пресс-конференции в Sputnik с участием посла России и руководителя Россотрудничества в республике.

Первая пресс-конференция в Sputnik после послабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, вызвала интерес со стороны журналистского сообщества Абхазии. Журналисты сразу же обратили внимание на непривычную расстановку стульев в пресс-центре. Кое-кто даже попытался сократить социальную дистанцию и сесть поближе к коллегам. Однако организаторы напомнили им о бдительности и мерах безопасности.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Не детский возраст

Пресс-конференцию в Sputnik, посвященную российско-абхазским отношениям, открыл посол России в республике Алексей Двинянин.

Официально дипломатические отношения между Россией и Абхазией сложились всего 12 лет назад. Однако, как подчеркнул Двинянин, размах "явно больше такого детского возраста". Договорно-правовая база между странами составляет более сотни документов, работа по развитию и совершенствованию этих отношений продолжается и сегодня. Но, по словам посла, основной упор делается на реализацию Договора о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, подписанного в 2014 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция посла России в Абхазии о сотрудничестве между Россией и Абхазией

Двинянин напомнил и о последних подписанных документах. Это соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии и дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категории граждан, постоянно проживающих в Абхазии.

В конце 2019 года Межправкомиссия по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией утвердила Инвестпрограмму на 2020-2022 годы. В ее рамках на развитие Абхазии выделяется порядка четырех с половиной миллиардов рублей.

"Это серьезная сумма. Она, по согласованию с руководством республики, пойдут на реализацию важных инфраструктурных проектов в Абхазии. В частности, на ремонт и улучшение дорог, на модернизацию электросетей, системы водоснабжения и медицинских учреждений, развитие курорта в Гагре и другие социально-значимые цели", – сказал Двинянин.

Посол отметил, что Россия оказывает серьезное содействие Абхазии в продвижении ее международного признания и установлении контактов с зарубежными странами. По его словам, чаще всего эта деятельность не видна широкой публике.

"Ее негласный характер объясняется желанием не навредить интересам тех стран, которые готовы внять голосу справедливости и признать независимость Абхазии, однако опасаются давления, а зачастую и прямого шантажа со стороны западных покровителей Тбилиси, – пояснил посол России в Абхазии. – Наша совместная работа с Министерством иностранных дел Абхазии показывает, что республике и ее борьбе за независимость сочувствует немало стран в мире, имеющих схожие эпизоды в своей истории. Например, борьбу с колониальным гнетом. Однако не все они пока могут себе позволить по политическим или экономическим причинам бросить вызов коллективному Западу, который защищает интересы Грузии в обмен на ее антироссийскую заряженность".

Борьба с заразой

Подробно Алексей Двинянин остановился и на борьбе с коронавирусной "заразой", которая охватила весь мир.

"Информация о нем (о коронавирусе – ред.) порой напоминает фронтовые сводки. Но, слава богу, ситуация в России и у наших соседей понемногу стабилизируется. Постепенно снимаются надоевшие всем ограничения, включая пересечение границы", – подчеркнул он и напомнил, что 6 июня правительство России ослабило ограничения на пересечение Российской границы, введенной из-за угрозы распространения коронавируса.

Алексей Двинянин отметил, что российская сторона рассчитывает на понимание жителей Абхазии в отношении принятого российским руководством решения закрыть границы для въезда в страну гражданам иностранных государств.

Теперь в Россию имеют право въезжать:

▪️ Лица, следующие на лечение.

▪️ Однократный въезд разрешен тем, кто едет к нуждающимся в уходе больным близким родственникам.

Так же разрешены:

▪️ Однократный выезд из России тем, кто выезжает в иностранное государство к больным родственникам, нуждающимся в уходе.

▪️ Однократный выезд гражданам, которые едут для воссоединения с семьей, которая проживает за пределами России.

"По мере победы над коронавирусом естественно они (ограничения – прим.) будут полностью сниматься. Бдительность и превентивные меры, на наш взгляд, - рецепт благополучия в нынешней ситуации. Уверен, что эпидемиологическая обстановка и в России, и в Абхазии рано или поздно наладится, и мы вернемся к привычной жизни. Пока Россия естественно готова прийти на помощь Абхазии в трудную минуту", – добавил он.

Юбилей Победы и День России

На пресс-конференции рассказали и о планах по празднованию 75-й годовщины Победы и Дня России. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха рассказал, что мероприятия, запланированные к 9 Мая будут проводиться в течение всего года, так как праздник "многогранный".

© Sputnik / Томас Тхайцук Вадим Чеха

Он отметил, что ряд мероприятий уже был проведен. Акция "Бессмертный полк" частично прошла в онлайн-формате.

"Мы будем планировать проведение "Бессмертного полка" в Абхазии 26 июля. 24 июня акция, приуроченная к параду Дня Победы. В этом году состоялись многочисленные конкурсы, посвященные Дню Победы", – напомнил он.

Чеха отметил, что также будут проведены мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной войны и окончанию Второй мировой войны. Информация в виде анонсов будет размещаться на сайте Россотрудничества.

В Абхазии отметят и День России. По инициативе общественной организации "Волонтеры Победы" на набережной Сухума будет раздача ленточек с триколором.