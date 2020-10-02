Традиции и истоки: в Sputnik рассказали, как древние абхазы делали вино

Пресс-конференция, посвященная выходу книги "Виноградарство и виноделие у древних абхазов", состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в пятницу 2 октября.

Авторы издания - историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Фарид Кобахиа и гендиректор предприятия "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Глубокие корни виноделия

Открывая пресс-конференцию, гендиректор предприятия "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба рассказал о том, как появилась мысль написать книгу об истории виноградарства и виноделия в республике.

"Так как я давно занимаюсь виноделием, стало интересно узнать об истоках виноделия в Абхазии. В специальной литературе сейчас признаются два центра происхождения виноделия в мире, и одним из них считается Кавказ. В свое время я пытался интересоваться у наших историков, выяснилось, что никаких точных научных изысканий не проводилось. Самому мне этим сложно было заниматься, я не историк, и тут нам повезло, ко мне как-то пришел молодой человек, Фарид Кобахиа, который в тот момент занимался совершенно другой частью исторической науки", - подчеркнул Ачба.

Презентация книги "Виноградарство и виноделие у древних абхазов" © Sputnik / Томас Тхайцук

Презентация книги "Виноградарство и виноделие у древних абхазов" © Sputnik / Томас Тхайцук

Презентация книги "Виноградарство и виноделие у древних абхазов" © Sputnik / Томас Тхайцук

Ибрагим Чкадуа на презентация книги © Sputnik / Томас Тхайцук

Презентация книги "Виноградарство и виноделие у древних абхазов" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Презентация книги "Виноградарство и виноделие у древних абхазов"

В ходе беседы винодела и историка было решено издать книгу о традициях виноделия у абхазов.

"Фарид провел огромную работу в разных научных центрах, оказалось, что существует большое количество материалов. Причем, чем дальше мы с ним двигались, тем больше увеличивался объем материала. В какой-то момент мы решили остановиться, и после того как вышло несколько статей на эту тему, решили подытожить в этой книге", - рассказал он.

Николай Ачба также рассказал, что Фарид Кобахиа будет писать научную работу, посвященную изучению виноделия в республике.

Историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Фарид Кобахиа отметил, что Абхазия является древнейшим очагом освоения культуры виноградарства.

"Я не могу сказать, что не было научных изданий, в советское время было много работ наших абхазских и зарубежных авторов, но нужно было начать с позиций современной науки. Конечно, было сложно, дело в том, что источниковедческая база первоначально была очень скудной, нужно было собрать литературный фонд, который не представлен в отдельно взятом научном центре. В Абхазии была богатая литература, но в 1992 года архив был сожжен, поэтому нам приходилось обращаться в другие научные центры. Работали в Российском государственном историческом архиве в Москве, в ряде других библиотек, научных центрах в Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе", - подчеркнул историк.

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Он сообщил, что работа над изданием книги, которая вышла в Москве, продолжалась три года, тираж издания составил тысячу экземпляров.

"Представлен большой материал по археологии, который датируется эпохой ранней античности, раннего и позднего средневековья. В целом, все источники были представлены в книге, в том числе этнографические материалы и фольклорные, потому что этнография и фольклор имеют большое значение", - сказал Кобахиа.

Автором предисловия книги "Виноградарство и виноделие у древних абхазов" выступил доктор исторических наук Олег Бгажба.

"Главным лейтмотивом книги стало то, что Абхазия была независимым очагом освоения древнейшей культуры", - отметил историк.

Научно-популярное чтение

Книга про виноградарство и виноделие абхазов написана доступным языком, она будет интересна как научному сообществу, так и всем, кто интересуется данной темой в истории республики, отмечает Фарид Кобахиа.

Николай Ачба также отметил, что издание научно-популярное и в нем нет технических рекомендаций по производству вина.

"Мы старались избегать технологических вещей, но естественно описываются методы и способы производства вина в Абхазии с древнейших времен. Человек при определенной доли фантазии и подготовки вполне может использовать как некую помощь при производстве вина", - подчеркнул он.

В книге есть подробное описание абхазских сортов винограда, есть список автохтонных видов, которые издревле произрастают в стране.

"Не все сорта, к сожалению, сохранились, может быть, кто-то у себя во дворе обнаружит какой-то древний абхазский сорт винограда, это будет интересно", - сказал Николай Ачба.

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Виноделие сегодня

Давая оценку современному виноделию в республике, Николай Ачба отметил, что оно в стране развивается.

"Я имею в виду не только нашу компанию, к счастью, появилось еще несколько предприятий, которые занимаются виноделием, причем, что приятно, занимаются не только розливом вина, а начинают правильно, с земли, с винограда. Я надеюсь, что мы выйдем на серьезный уровень, и будем достойно представлять нашу республику в этой отрасли во всем мире. Причем у нас есть для этого условия, природное многообразие, которое дает нам возможность производить хорошие вина", - сказал он.

Николай Ачба заметил, что сотрудники компании "Вина и воды Абхазии" занимаются поиском исконно абхазских сортов винограда, однако с сожалением сказал, что большая часть из них утрачена.

"Примерно 25 сортов сейчас находятся в работе, их надо было сначала найти, потом высадить и потом вырастить. Буквально два года мы занимаемся уже не виноградарством, а виноделием. Есть надежды на то, что три-четыре дадут хорошие результаты виноделия, другие мы будем сохранять для истории, как одно из доказательств древности этого производства в Абхазии", - подчеркнул он.

Сельским жителям, которые хотят развивать местные сорта винограда, компания "Вина и воды Абхазии" будет оказывать помощь, предоставлять саженцы, сказал Николай Ачба.