Любительская лига и турнир в Петербурге: что нового в абхазском футболе

Игры Любительской футбольной лиги начнутся 5 июня в Сухуме. О целях турнира, сколько команд в нем поучаствуют, и по каким правилам будут проходить матчи, в пресс-центре Sputnik рассказали президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба и директор ЛФЛ Кягуа Кварацхелия.

Руководитель ФФА также рассказал об участии юных абхазских футболистов, представлявших филиал "Зенита" в турнире в Санкт-Петербурге.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Любительская лига

Открытие Любительской футбольной лиги – часть плана развития футбола в Абхазии, сказал президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба на пресс-конференции в Sputnik.

"Приходя в Федерацию футбола, мы писали план развития абхазского футбола, и одним из главных аспектов этого документа было создание любительской лиги. Это популяризация футбола, пропаганда здорового образа жизни, это то, что необходимо не только в Абхазии а и во всем мире. Мы очень рады, что у нас есть возможность воплотить те идеи, которые у нас есть, в реальность", - отметил Хагба.

Организацией Любительской футбольной лиги занимается спортивное объединение "Apsnу Sports Group" совместно с Федерацией футбола Абхазии. Директор ЛФЛ Кягуа Кварацхелия рассказал, что в турнире будут принимать участие 26 команд со всей республики.

"За короткий срок нам удалось создать ажиотаж вокруг этого чемпионата и мы ожидаем от него все большего интереса со стороны жителей нашей республики. Открытие намечено на 5 июня в 16:30, первая игра стартует в 17:00. Игры будут проходить по субботам и воскресеньям, иногда выноситься на пятницу. Чемпионат у нас запланирован до 5 декабря, он пройдет в один круг", - сообщил он.

По итогам первого чемпионата Любительской футбольной лиги команды будут разделены на два дивизиона – высший и первый. С 2022 года игры будут проходить в двух дивизионах в два круга.

Матчи ЛФЛ будут проходить на мини-футбольной площадке "Совмин" в Сухуме, за одну команду может быть заявлено 12 игроков, на поле могут находиться по четыре полевых игрока в каждой команде и вратари.

В первой игре Любительской футбольной лиги сойдутся "Киараз" из Пицунды и "Скендж" из Гудауты. Помимо призового фонда, победитель турнира получит право принять участие в Любительской суперлиге в России.

Успех абхазских футболистов

С 1 по 2 июня в Санкт-Петербурге прошел детско-юношеский турнир по футболу "Кубок Дружбы", который организовала Академия футбольного клуба "Зенит". В турнире приняла участие команда филиала "Зенит" из Абхазии и заняла второе место. В финале абхазские футболисты уступили сверстникам из ФК "Зенит" со счетом 3:0.

По приглашению руководства "Зенита" на турнире присутствовала делегация Федерации Футбола Абхазии – президент организации Таращ Хагба и представители федерации Беслан Аджинджал и Дмитрий Кортава.

"Нас пригласил клуб "Зенит" на турнир под названием "Кубок Дружбы", наша команда заняла второе место, и нас это очень радует. В ходе визита мы обсудили ряд вопросов футбольного характера, говорили о сотрудничестве", - сказал президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба.

Он также сообщил, что абхазский футболист Максимилиан Смыр получил звание лучшего нападающего турнира "Кубок Дружбы", что даем ему возможность попасть в футбольную Академию "Зенита".

"Это то, ради чего мы все вместе работали и к чему стремились. Пользуясь, случаем хочется сказать слова благодарности представителям футбольного клуба "Зенит" за приглашение, за возможность там находиться", - отметил Хагба.

Филиал детско-юношеской Академии "Зенит" открылся в Абхазии 27 март 2021 года, есть два отделения в Сухуме и Новом Афоне. В команды набирают детей от шести до 13 лет. Футболисты бесплатно получают экипировку, мячи и все необходимое оборудование для проведения полноценной тренировки.