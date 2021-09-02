"ИЗОляция-искусство": абхазские художники показали работы на онлайн-выставке

СУХУМ, 2 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Онлайн-выставка "ИЗОляция-искусство" открылась на платформе сайта Sputnik Абхазия 2 сентября.

Куратор проекта Эльвира Арсалия рассказала, что впервые идея создания выставки пришла ей год назад, когда она увидела графическую работу художницы Валентины Хурхумал под названием "Сидите дома".

"Наша культурная жизнь остановилась, и нужно было принимать какие-то другие формы. Я подумала, что такой интересный период художник должен прожить. Все процессы, которые с ним происходят, будут интересны, если их собрать, систематизировать и показать зрителю", - сказала она.

Арсалия отметила, что не менее интересны и комментарии художников к своим работам.

"К примеру, очень интересен комментарий Виссариона Цвижба о том, что художнику искусство быть одиноким давно знакомо. Но мы все равно понимаем, что его искусство быть одним не всегда спасает, он все равно нуждается в обратной связи. Поэтому идея этой выставки – это связь с нашим посетителем, зрителем", - добавила она.

Председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения сказал, что проект будет важен и интересен не только для художника, но и для зрителя.

"Чем художник отличается от актера – если актер плохо сыграл, ему не аплодируют, а художник сидит один на один со своим произведением. И выставка нужна для связи со зрителем. Для художника это шанс понять, что изменить, как дальше работать, какие промахи", - сказал он.

По мнению художника Адгура Ампар, онлайн-формат позволяет открыть новые возможности для раскрытия потенциала художника.

"Конечно, мир меняется и, может, наше традиционное восприятия изобразительного искусства тоже подвергнется изменению. Это нормально и естественно. Испытывая какой-то страх, мы должны понимать, что жизнь меняется, и это здорово, будем пользоваться всеми радостями даже в таких условиях", - сказал он.

В рамках проекта будут представлены работы девятнадцати художников. Работы разделены на четыре блока. Еженедельно на сайте Sputnik Абхазия будет представлен один блок.

В первом блоке выставлены работы Виссариона Цвижба, Руслана Габлия, Виталия Кацба, Нугзара Логуа, Амирана Адлейба, Валетнины Хурхумал, Константина Инал-ипа, которые были созданы в период пандемии.