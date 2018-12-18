Пресс-конференция, анонсирующая концерт вокального проекта "Новые голоса" в Сухуме

В ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа и вокалисты Павел Иванов и Игорь Милюков пролили свет на программу концерта. В то же время, разумеется, не раскрыли всех секретов.
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19 декабря в 18:00 у жителей и гостей столицы будет шанс стать зрителем этого уникального концерта, который представители филармонии по праву называют своим новогодним подарком всем меломанам республики.
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