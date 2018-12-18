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Фото из пресс-центра

Пресс-конференция, анонсирующая концерт вокального проекта "Новые голоса" в Сухуме

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  • Пресс-конференция в преддверии концерта вокального проекта Новые голоса Абхазской государственной Филармонии.
  • Художественный руководитель Филармонии Эсма Джении приоткрыла завесу тайны о программе концерта.
  • Финалист проекта Голос Павел Иванов: Думаю, мы покорим абхазскую аудиторию.
  • Участники пресс-конференции пообещали, что каждый зритель найдет для себя что-то свое, любитель ли он оперы, или русского фольклора, мюзикла или оперетты, романса или классической и популярной эстрады.
  • Игорь Милюков: Уже не раз выступаем в Абхазии. Нас всегда очень радушно встречают.
  • Участники концерта Новые голоса Павел Иванов и Игорь Милюков с супругами.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В преддверии концерта вокального проекта "Новые голоса", который пройдет 19 декабря в Абхазской государственной филармонии, в пресс-Центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция артистов и представителей филармонии.

В ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа и вокалисты Павел Иванов и Игорь Милюков пролили свет на программу концерта. В то же время, разумеется, не раскрыли всех секретов.

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19 декабря в 18:00 у жителей и гостей столицы будет шанс стать зрителем этого уникального концерта, который представители филармонии по праву называют своим новогодним подарком всем меломанам республики.

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