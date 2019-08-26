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Фото из пресс-центра

Поделились наблюдениями: сенаторы Совфеда России рассказали о выборах в Абхазии

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (154)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев отметил, что безопасность на выборах президента Абхазии была организована на высоком уровне.

Члены Совета Федерации России, прибывшие на выборы президента Абхазии в качестве наблюдателей, ответили на вопросы журналистов в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Руководитель делегации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин рассказал, что делегация посетила 24 избирательных участка, в том числе и в дальних районах республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мы считаем, что выборы в Абхазии прошли открыто, демократично, в соответствии с законодательством республики о выборах. Избирательные участки работали слаженно, нами не зафиксировано каких-либо существенных замечаний, которые могли бы повлиять на итоги выборов, тем более на общие результаты голосования", - сказал он в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в день проведения выборов посетила избирательные участки в Новом Афоне, и, по ее словам, избирательный процесс проходил прозрачно в соответствии с международными стандартами.

"Несомненно, наблюдение за выборами является достаточно действенным инструментам для поддержки прав и свобод граждан. Общение с избирателями подтвердил тот факт, что народ настроен на преобразование и никаких ограничений прав и свобод не было зафиксировано", - сказала наблюдатель.

Наблюдатель Михаил Козлов отметил организацию безопасности во время голосования на выборах президента Абхазии. Член Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев сказал, активность избирателей до обеда была достаточно высокой.

Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (154)

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Теги:
выборы президента Абхазии


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