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Роман Качарава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Качарава о "безнале" в Абхазии: плюсов больше, чем минусов

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О плюсах и минусах вступившего в силу 1 января Указа президента Абхазии о мерах по упорядочению налично-денежного обращения, в интервью Sputnik рассказал председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Качарава.

"Пока сложно подводить итоги и делать какие-либо выводы, но, конечно, это, с одной стороны, неплохо, так как это контроль за расходованием бюджетных средств и более прозрачное ведение бизнеса. С другой стороны, это мешает работать оперативно", — считает Роман Качарава. 

С 1 января 2018 года вступил в силу Указ президента Абхазии о мерах по упорядочению налично-денежного обращения, согласно которому предприятия, организации и индивидуальные предприниматели должны осуществлять расчеты между собой исключительно в безналичном порядке.   

Согласно Указу, предполагается, что хозяйствующий субъект будет иметь возможность, не приходя в банк, положить деньги через банкомат на свой расчетный счет. Кроме того, Национальному банку Абхазии дано поручение, чтобы хозяйствующие субъекты, предприниматели могли осуществлять налоговые платежи дистанционно через банковские терминалы.





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