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Ирма Аргун
© Фото: из личного архива Ирмы Аргун

Аргун о "Потребительском" кредите в Абхазии: ожидания оправдались

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Сбербанк Абхазии запустил новый кредитный продукт для физических лиц "Потребительский" с 1 февраля 2018 года. В течение месяца поступило 188 заявок, сказала в интервью Sputnik Абхазия начальник отдела надзора и банковского санирования Сбербанка Ирма Аргун.

"За февраль мы получили около 188 заявок на сумму 34 миллиона 890 тысяч рублей, из них одобрено 140 заявок на общую сумму 27 миллионов 750 тысяч рублей. Отказано по различным причинам, в основном из-за нехватки доходности у поручителя, либо неподходящий возраст у заемщика или у поручителя. Комиссия проходит раз в неделю, либо раз в 10 дней. Все заявки рассматриваются в один день, и на следующие день мы звоним с ответом. Условия кредита мы не будем корректировать, они не просто так были выставлены", — сказала Аргун в интервью Sputnik.

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