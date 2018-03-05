Аргун о "Потребительском" кредите в Абхазии: ожидания оправдались

"За февраль мы получили около 188 заявок на сумму 34 миллиона 890 тысяч рублей, из них одобрено 140 заявок на общую сумму 27 миллионов 750 тысяч рублей. Отказано по различным причинам, в основном из-за нехватки доходности у поручителя, либо неподходящий возраст у заемщика или у поручителя. Комиссия проходит раз в неделю, либо раз в 10 дней. Все заявки рассматриваются в один день, и на следующие день мы звоним с ответом. Условия кредита мы не будем корректировать, они не просто так были выставлены", — сказала Аргун в интервью Sputnik.

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