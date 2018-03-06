Джоджуа: военные полигоны Абхазии безопасны для местных жителей

"Общевойсковые полигоны Цабал и Нагвалоу с марта 2011 года находятся в совместном пользовании министерств обороны Абхазии и России, на основании соглашения между государствами об объединенной Российской военной базе на территории Республики Абхазия от 17 февраля 2010 года.

На полигонах подразделения как Министерства обороны Абхазии, так и Министерство обороны России по отдельным планам проводят занятия по огневой подготовке, инструкторско-методические занятия, боевые стрельбы. Проводятся также и совместные мероприятия в формате взаимодействия по вопросам совершенствования боевой подготовки воинских частей. На полигонах ежемесячно проводятся показные занятия с привлечением офицеров", — сообщил Роланд Джоджуа.

По его словам при совместном использовании полигонов соблюдаются все необходимые экологические нормативы. Они расположены в тех местах, где не представляют опасности для местного населения.

"Прежде чем проводить учения, даже учитывая, что они оцеплены и находятся под охраной, соблюдаются все меры безопасности, в то же время оповещаются все местные администрации, жители. Так что, случайный человек там оказаться практически не может", — сказал Джоджуа.



